For fjerde uge i træk falder rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) over containerfragt fra Asien. Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



I løbet af denne uge er SCFI-indekset faldet med 1,5 pct. til 890,41, og set over hele november er indekset faldet knap 9 pct.



Hidtil i 2018 har indekset i snit ligget på 828,0, hvilket er stort set det samme som gennemsnitsniveauet i 2017. Siden da er brændstofpriserne dog steget en del, hvilket lægger pres på rederiernes indtjening.



SCFI sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



/ritzau/FINANS