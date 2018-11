Relateret indhold Tilføj søgeagent Dampskibsselskabet Norden Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Dampskibsselskabet Norden

Rederiet Norden har gennemført den første testrejse fra Holland til Estland med et stort oceangående skib på CO2-neutralt biobrændstof. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.



Testen viste, at brændstoffet både teknisk og økonomisk er velegnet og et realistisk alternativt til sammenligneligt fossilt brændstof.



- Nu da vi har bevist, at CO2-neutral transport er et bæredygtigt alternativ, er jeg overbevist om, at mange CO2 bevidste kunder vil kræve denne type transport indenfor den nærmeste fremtid, siger direktør Jan Rindbo i meddelelsen.



Motorydelsen på skibet blev således ikke påvirket af det nye brændstof, der defineres som 100 pct. reduktion fra tank til kølvand og 85-89 pct. reduktion fra udvinding til kølvand.



/ritzau/FINANS