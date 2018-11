Chr. Hansen: Ny bestyrelsesformand - som ventet - Dominique Reiniche

Relateret indhold Artikler

Det bliver i fremtiden - som ventet - franske Dominique Reiniche, der kommer til at sidde for bordenden i bestyrelseslokalet hos ingrediens- og enzymkoncernen Chr. Hansen.



Hun blev valgt som ny formand på selskabets generalforsamling torsdag aften og skifter dermed posten som næstformand ud. Dominique Reiniche bliver den første kvinde i C25, der kommer til at sidde som formand for en bestyrelse.



Chr. Hansen satte allerede navn på den person, der var udset til at afløse den nu forhenværende bestyrelsesformand Ole Andersen, da han offentliggjorde sit stop i bestyrelsen 15. oktober.



Han henviste til, at det er sundt med rotationer i bestyrelsen, og at virksomheden er godt kørende med en ny administrerende direktør, Mauricio Graber, netop kørt i stilling.



Han afviste ved den lejlighed, at hans varslede stop i Chr. Hansen har relation til sagen om hvidvask i Danske Bank, hvor han også har sagt, at hans tid som formand lakker mod enden.



Mens der var genvalg til Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Heidi Kleinbach-Sauter og Mark Wilson, så blev Niels Peder Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, oplyser Chr. Hansen.



/ritzau/FINANS