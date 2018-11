Vestas-direktør: Tre faktorer gør prisfald usandsynligt

Priserne på vindmøller har stabiliseret sig, og der er tre forhold der gør, at det er usandsynligt, at priserne vil falde de kommende kvartaler.Det siger Vestas' salgsdirektør Juan Araluce på vindmølleselskabets kapitalmarkedsdag for analytikere, pressen og investorer i København torsdag. "Vi kan glæde os over at priserne har stabiliseret sig," siger Juan Araluce, efter at overgangen til budsystemer rundt om i verden i en længere periode har presset markedspriserne på vindmøller ned.De seneste kvartaler har imidlertid vist tegn på stabilisering - og for de kommende kvartaler ser det også lyst ud på den front."Der er tre nøglefaktorer, som gør det meget usandsynligt, at priserne vil falde i de kommende kvartaler. Det første er mangel på profitabilitet i sektoren," siger Juan Araluce, som peger på, at mange i sektoren kæmper med at opretholde indtjeningen."Det andet er udsigten til meget større volumen end før, fortsætter han og peger på konsulentfirmaernes estimater for markedsvækst de kommende år. Samtidig har auktioner flere steder vist, at priserne stabiliseres eller går op," tilføjer han."Så sektoren har ramt en bund. Det tredje er udviklingen i priserne på råmaterialer som stål og på transport, som er steget. Derfor er der usandsynligt at vindmøllepriserne vil falde de kommende kvartaler," forudser han./ritzau/FINANS