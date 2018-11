Vestas gentager langsigtede mål ved kapitalmarkedsdag

Relateret indhold Aktieordbog

Vindmølleproducenten Vestas gentager i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag torsdag sine langsigtede finansielle mål.



Det fremgår af præsentationsmateriale fra kapitalmarkedsdagen.



Vestas sigter efter at vokse hurtigere end markedet og at være markedsleder målt på omsætning, mens der samtidig skal opnås en driftsmargin (EBIT) på "mindst" 10 pct.



De frie pengestrømme skal ifølge de langsigtede mål være positive hvert eneste år, mens afkastet på den investerede kapital (ROIC) skal være tocifret hvert år.



De langsigtede mål blev offentliggjort i forbindelse med årsregnskabet for 2017.



For 2018 venter Vestas en omsætning på 10,0-10,5 mia. euro samt en EBIT-margin før særlige poster på 9,5-10,5 pct., mens de frie pengestrømme skal udgøre mindst 100 mio. euro.



Forventningerne til pengestrømmene blev sænket i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, hvor Vestas også skruede lidt op for sin prognose for investeringer. De øvrige forventninger blev fastholdt.



Priserne stabiliserer sig



Vestas ser en stabilisering i priserne i år. Stabiliseringen er drevet af højere volumen og bedre disciplin i industrien.



Det fremgår af det materiale, som Vestas præsenterer på sin kapitalmarkedsdag torsdag.



- År-til-dato ligger den gennemsnitlige salgspris (ASP) på samme niveau som i fjerde kvartal 2017, oplyser Vestas.



Samtidig oplyser vindmølleselskabet, at de fleste auktioner i år først udmøntes i ordrer til næste år.



I 2019 venter Vestas, at auktionerne på på vindenergi kommer op på mellem 24 og 30 gigawatt (GW).



/ritzau/FINANS