Dommer indkalder Coloplast til afsluttende forligsforhandling i USA

Den amerikanske dommer Joseph R. Goodwin, der leder massesøgsmålet mod Coloplast har ud af 69 tilbageværende sager identificeret 47 sager, der skal behandles i en forligskonference i USA i næste uge, fremgår det af et retsdokument fra distriktdomstolen i West Virginia.Den obligatoriske forligskonference vil finde sted i næste uge 4. og 5. december, og de resterende sager op til de samlede tilbageværende 69 sager er enten løst eller skal afvises, skriver domstolen."Parterne i disse sager behøver ikke deltage i den obligatoriske forligskonference, men skal afvise eller lukke sagerne inden 11. januar 2019, ellers vil en høring med personligt fremmøde blive nedsat," skriver Joseph R. Goodwin.Han skriver samtidig, at de individuelle sagsøgere, hvis sager skal indgå i forligskonferencen, skal være til stede personligt, og sker det ikke, kan dommeren sanktionere eller afvise sagen uden mulighed for appel. Coloplast oplyser, at selskabet ikke kommenterer igangværende retssager eller spekulationer om kommende søgsmål, men i en e-mail giver selskabet følgende kommentar."Med den viden vi har på nuværende tidspunkt, ser den samlede hensættelse fortsat retvisende ud, og alle kendte sager er indregnet i vores hensættelse," skriver pressechef Lina Danstrup.Coloplast har været involveret i massesøgsmål siden 2011 i USA, hvor en række producenter er blevet sagsøgt for produktansvar for såkaldte underlivsnet, der bruges til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens.Selv om dommeren skriver, at det er de tilbageværende sager i massesøgsmålet, der nu indkaldes til endnu en forligskonference, så vil Coloplast ikke spå om, hvornår sagen finder sin afslutning. Selskabet har samlet hensat 5,25 mia. kr. til at imødekomme sagsøgerne i forlig."Vi har udbetalt 4,7 mia. kr. i alt – hvoraf 0,5 mia. kr. er udbetalt i 2017/18, og med den viden vi har på nuværende tidspunkt, ser den samlede hensættelse retvisende ud. Vi forventer at udbetale de sidste 0,5 mia. i 2018/19," oplyser selskabet.Dommer Joseph R. Goodwin har lukket for at indlemme nye sager i massesøgsmålet, men der dukker fortsat individuelle sagsanlæg op mod Coloplast vedrørende underlivsnet, blandt andet i Californien."Det er meget nemt at lægge sag an i USA, og selskaber med aktiviteter i USA må forvente sagsanlæg fra tid til anden," skriver Coloplast som svar.Selskaber af Coloplasts type og størrelse håndterer typisk sådanne sager inden for den normale drift.