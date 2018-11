Zealand Pharma: Squarepoint Ops når en shortposition på 0,5 pct.

Squarepoint Ops har en shortposition på 0,5 pct. af aktiekapitalen i biotekselskabet Zealand Pharma.



Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.



Shortpositioner skal indberettes til Finanstilsynet, når de når 0,2 pct. af et selskabs kapital og tilsynet offentliggør dem, når de kommer over 0,5 pct. Og det er nu sket for Squarepoint.



En short position er udtryk for, at en investor har lånt og solgt en portion aktier i et selskab, i forventning om at aktierne kan købes tilbage til en lavere kurs, inden aktielånet udløber. Udlåneren af aktien modtager typisk en rente eller et gebyr for at stille aktierne til rådighed.



En aktie i Zealand steg 3,9 pct. til 87 kr. onsdag.



/ritzau/FINANS