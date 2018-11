Den amerikanske tobaksgigant Altria, der er kendt for mærket Marlboro, steg onsdag med 2,2 pct., da nyhedsbureauet Dow Jones kort før markedets lukning skrev, at koncernen er tæt på at købe en "betydelig minoritetspost" i Juul Labs.



Juul Labs har ifølge Bloomberg News en markedsandel på 68 pct. af markedet for e-cigaretter, og selskabets produkter er især populært blandt unge.



Ingen af de to selskaber vil kommentere forlydenderne, og der nævnes i artiklen intet om en mulig pris eller størrelsen af et eventuelt ejerskab.



Juul Labs er ikke børsnoteret.



/ritzau/FINANS