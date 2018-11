Arkil i stort indtjeningsdyk - det danske marked mangler store statslige anlægsopgaver

Det sønderjyske entreprenørselskab Arkil har svært ved at fastholde et højt indtjeningsniveau.



Det er især det danske marked for anlæg og fundering, hvor indtjeningen ifølge byggevirksomheden er mindre tilfredsstillende, mens der er en god udvikling i udlandet.



I 3. kvartal 2018 blev omsætningen 970,4 mio. kr. mod 913,8 mio. kr. sidste år, men indtjeningssiden er ikke fulgt med op.



Resultat før skat er i de første ni måneder realiseret med 69,8 mio. kr. mod 114,0 mio. kr. sidste år.



Overskudgraden er i årets tre første kvartaler på 3,0 pct. Sidste år var den på 5,2 pct. i samme periode.



Koncernens omsætning for hele 2018 forventes fortsat realiseret i niveauet 3,3 mia. kr., mens resultatet før skat for 2018 forventes fortsat at udgøre i niveauet 90 - 120 mio. kr. oplyser Arkil i kvartalsmeddelelsen.



Industrien er under pres



"Vi kan konstatere, at der er færre statslige infratrukurprojekter, og der bliver heller ikke vedtaget mange nye. Det presser bygge- og anlægsindustrien og prissætningen i nedadgående retning," siger adm. direktør Jesper Arkil fra Arkil Holding.



"30 pct. af vores aktiviteter er i udlandet, og væksten er i udlandet. Vores investeringer foregår i højere grad i udlandet, og hvis der skal komme flere aktiviteter hjemme, så er der et klart behov for, at der vedtages flere langsigtede infrastrukturprojekter fra statens side," siger Jesper Arkil.



Han henviser generelt til et bygge- og anlægsmarked med mindre aktivitet end tidligere, og hvor antallet af beskæftigede efter hans opfattelse er gået ned. Derfor er kapaciteten mange gange for stor til de opgaver, der kommer ind, og han har allerede tilpasset kapaciteten uden dog at tale om fyringsrunder.