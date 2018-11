Presset flyselskab kæmper for livet: Mangler 165 mio kr og har returneret fire fly

Om to dage skal Icelandairs aktionærer godkende aftalen om at overtage lavprisrivalen Wow Air, men nu er Wow Air fløjet ind i et finansielt uvejr, og det er ikke muligt at få alle betingelserne på plads.Det skriver branchemediet checkin.dk En såkaldt sale-leaseback-aftale er nemlig faldet til jorden, så Wow Air nu mangler mindst 165 mio. kr. og fire af selskabets fly er returneret til leasinggiverne.Den 18. september afsluttede Wow Air et obligationssalg på 60 mio. euro, svarende til 450 mio. kr. I et brev til obligationsejerne skriver Wow Airs adm. direktør og ejer, Skúli Mogensen, at dårlig presse og en negativ stemning efter Primera Air-konkursen har medvirket til at forværre krisen. Samtidig har kombinationen af strammere betingelser fra leasinggivere, kreditorer og myndigheder og stigende oliepriser sat flyselskabet i en likviditetsklemme, skriver checkin.dk."Dette er ikke en situation, som nogen af os forestillede os i september, og jeg investerede personligt 5,5 millioner euro i kontanter i obligationer i selskabet, da jeg var overbevist om, at finansieringen ville være tilstrækkelig at sikre os frem til en børsnotering om 18 måneder," skriver Skúli Mogensen i brevet, ifølge checkin.dk.