Her er Ørsteds forventninger frem mod 2025: Højere udbytte, vækst i indtjeningen og investeringer for 200 mia

Eksklusivt for kunder

Et højere udbytte til aktionærerne, en årlig gennemsnitlig vækst i driftsindtjeningen og investeringer for 200 mia. kr.



Det er bare nogle af de elementer i den plan for 2025, som Ørsted onsdag præsenterer på selskabets kapitalmarkedsdag.



"Ørsted...