Elon Musk: Problemer fik Tesla til at "bløde sindsygt mange penge"

Bilfirmaet Tesla har været tæt på virksomhedsdød i år, da selskabet har kæmpet med at nå produktionsmålet for sin model 3 sedan. Sådan lyder det fra Teslas adm. direktør, Elon Musk.Musk sendte søndag en kommentar ud i æteren om Teslas problemer ift. at have nok penge til at operere normalt. Det gjorde han i nyhedsprogrammet 'Axios on HBO.'Tesla ramte sine produktionsmål i juni i år og skabte også profit i oktober for første gang siden 2016, skriver CNN Men før firmaet nåede så langt, har Tesla stået over for 1 mia. dollar i gæld uden en særlig stor omsætning til at betale gælden af med.Elon Musk fortalte, at produktionsproblemerne fik Tesla til at "bløde sindsygt mange penge." Han tilføjede desuden, at firmaet kunne være kollapset, havde det ikke været for en hurtig reaktion, der løste problemerne.Indtil nu har Tesla ellers benægtet, at virksomheden havde finansielle problemer, og selskabet har lovet, at det vil blive profitabelt i slutningen af i år.Elon Musk selv flyttede i forbindelse med krisen til Teslas fabrik i Fremont, Californien, for at gøre produktionen lettere, mens virksomheden kæmpede med at møde sine ordrer."Jeg gjorde det, fordi hvis jeg ikke havde gjort det, ville der have været en god chance for, at Tesla ville dø," sagde Elon Musk søndag.