Primestone køber igen aktier i Nilfisk og krydser 15 pct.-grænsen. Spekulerer i fusion med Tennant

Primestone har igen købt aktier i Nilfisk og krydser nu 15 pct.-grænsen, og det betyder, at den britiske hedgefonden nu har knapt 4,3 mio. aktier i Nilfisk. Det skriver Ritzau Finans om købet, der blev foretaget mandag.



Det svarer til 15,8 pct. af den samlede aktiekapital i selskabet.



Nilfisk er ikke den eneste virksomhed, som Primestone ejer aktier i. Den amerikanske virksomhed Tennant, og Primestone Capital lagde tidligere i år op til en fusion mellem Nilfisk og amerikanske Tennant. Selvom det blev afvist af Tennant, tyder alt på, at det er på tale igen, mener Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet.



"Hvis man køber 15 pct. af et selskab, så mener man det altså meget alvorligt," siger han.



Ifølge Per Hansen, er et opkøb af Nilfisk ikke umiddelbart indlysende, da den høje økonomiske vækst, vi har oplevet de sidste næsten fem år, er på vej ind i en ny fase.



"Sandsynligvis vil 2019 blive et år præget af væsentlig mindre vækst, end vi har set hidtil. Det analytikerne siger er, at den amerikanske økonomi vil gå fra 3 til 2 pct. vækst, og tillidsindikatorerne har de sidste 8-9 måneder peget på en betydelig vækstafmatning også i den europæiske økonomi." siger Per Hansen.



Ifølge Ritzau Finans fald den samlede økonomiske tillidsindikator for eurozonen mere end ventet i oktober fra 110,9 til 109,8. Økonomerne havde derimod ventet en tilbagegang til 110,0.



"Så er det det rette tidspunkt at købe op i et selskab som Nilfisk, som jo er lidt et investeringsgode selskab? Umiddelbart ville jeg klart sige nej. Det er det ikke," siger Per Hansen.



Han ser dog alligevel et incitament for Primestone, der taler for, at investere yderligere i Nilfisk.



"Det der alligevel taler for, at det her kunne være en god ide´, er hvis Primestone har nogle interne udregninger, funderinger eller nogle kontakter, der trækker i nogle tråde, som gør, at de tror på, at det fusionspotentiale, og de fusionssynagier, der eventuelt kunne være, er væsentlig større en dem, vi andre ved første øjekast kan få øje på", siger han.



Han mener, at det er tydligt, at Primestone har fusion i tankerne.



"Jeg kan simpelthen ikke tolke det her som andet, end at Primestone er ved at overbevise nogen om, at nu skal der altså gang i de her fusionsplaner, fordi de fordele, der er for både Tennant- og Nilfisk-aktionærer, er både åbenlyse og indlysende"





Det er kun få uger siden, at Primestone fordoblede sin aktieandel i Nilfisk fra 5,61 oct. til 10,33.



Primestone Capital ejer ligeledes 5,12 pct. af aktierne i Tennant.