Det amerikanske industrikonglomerat United Technologies hører til nederst i S&P 500-indekset tirsdag med et kursfald på 5,8 pct.



Nedturen for aktien skyldes en opdatering om strategien og indtjeningen, efter koncernen i sidste uge fik myndighedernes godkendelse til at overtage Rockwell Collins.



Rockwell Collins, der blandt andet producerer cockpit til flyindustrien, er nu i færd med at blive lagt sammen med United Technologies' datterselskab Pratt & Whitney, som producerer jetmotorer, og United Technologies havde på forhånd varslet en opdatering omkring selskabsstrukturen i konglomeratet, når handelen endelig faldt på plads.



Og resultatet bliver en tredeling af koncernen. En division for luftfart, et område for elevatorer og rulletrapper under navnet "Otis", og en division for klima, kontrol og sikkerhed, CSS. De to sidstnævnte vil blive skilt ud af United Technologies over en periode på 18 til 24 måneder i skattefrie transaktioner, mens luftfartsdivisionen under navnet Collins Aerospace Systems vil være den fortsættende forretning.



- Vores beslutning om at splitte United Technologies op er et skelsættende øjeblik i vores historie, og det vil positionere hvert selskab bedst til at drive vedvarende vækst og føre an i deres sektorer inden for innovation og kundefokus samt maksimere værdiskabelse, udtaler topchef i United Technologies, Gregory Hayes, i en meddelelse.



De 18 til 24 måneder vurderes dog af analytikere, ifølge Bloomberg News, for at være en ganske lang periode uden endelig afklaring, og det skuffer investorerne.



- Den længere opsplitningsproces risikere at sende aktien i "spin-skærsilden", hedder det i en note fra finanshuset Melius Research.



Samtidig opdaterede United Technologies sine forventninger til den sammenlagte forretning på luftfartsområdet. Selskabet regner nu med, at den frie pengestrøm i den sammenlagte forretning til næste år vil være på 750 mio. dollar, mens analytikerne, skriver Bloomberg News, havde ventet 1280 mio. dollar.



- Det er en betydelig forskel. Der er tydeligvis et kortsigtet pres på pengestrømmen i Rockwell, siger Douglas Rothacker, analytiker hos Bloomberg Intelligence.



/ritzau/FINANS