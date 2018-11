MHI Vestas valgt som foretrukken leverandør til stort projekt i USA

MHI Vestas er blevet valgt som foretrukken leverandør til Vineyard Wind-projektet, der er et stort havvindprojekt i USA.



Projektet ejes og opføres af et joint venture mellem Copenhagen Infrastructure Partners og Avangrid Renewables.



Det oplyser MHI Vestas i en pressemeddelelse tirsdag.



Vineyard Wind skal opføres ud for kysten ved Martha's Vineyard i Massachusetts og bliver på samlet 800 megawatt (MW).



Projektet er planlagt til installation i 2021. Hvis eller når ordren bliver endeligt bekræftet, vil MHI Vestas begynde at hyre lokal arbejdskraft og investere i en lokal forsyningskæde.



Det er MHI Vestas' V164-9,5 MW-vindmølle, der skal benyttes til projektet.



- Vi føler os beærede over at være blevet valgt som foretrukken leverandør til det første store offshore-projekt i USA, siger Philippe Kavafyan, der er administrerende direktør hos MHI Vestas, i meddelelsen.



Vineyard Wind er i øvrigt en konkurrent til Ørsteds Deepwater Wind, der også har rettigheder til flere havmølleprojekter i USA, som efter planen skal opføres over de kommende år.



Copenhagen Infrastructure Partners er - som en lille kuriositet - startet af en stribe tidligere ansatte i netop Ørsted.



MHI Vestas er et joint venture-selskab mellem Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries.



/ritzau/FINANS