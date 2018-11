Tyske Osram Licht, der er blandt verdens største producenter af lyspærer, kan være på vej til at blive opslugt af kapitalfonden Bain Capital.



Det skriver Bloomberg News.



Kilder med indblik i sagen oplyser til nyhedsbureauet, at Bain har allieret sig med finansielle rådgivere for at se nærmere på den tyske lysvirksomhed. Også andre potentielle købere er ifølge kilderne i færd med at vejre mulighederne for et køb.



Interessen følger et stort kursfald i aktien. Siden nytår er værdien af Osram næsten halveret blandt andet som konsekvens af to nedjusteringer, skriver Bloomberg.



Tirsdag stiger aktien i Osram med 18 pct. til 39,90 euro. Ved årsskiftet kostede en aktie i Osram 74,93 euro.



Interessen smitter desuden af på den hollandske lysproducent Signify - det tidligere Philips Lighting - der stiger med 4 pct. til 23,80 euro på børsen i Amsterdam.



/ritzau/FINANS