Tirsdag måtte rejsegiganten Thomas Cook nedjustere sine forventninger, fordi den varme og solrige sommer fik kunderne til at blive i egen sol. Også i Danmark gav sommeren priserne solstik.



Det har man mærket hos rejseselskaberne, der fortæller om smalhals.



- Vi kunne se, at priserne i perioden var så langt nede, at det bedre kunne betale sig at flyve til Kreta og bo på hotel end at booke fem dage i Lalandia eller et sommerhus. Så sommeren var udfordrende for os.



- Der blev sendt stort set det samme antal mennesker afsted, men priserne var lave, og mange købte afbudsrejser, siger kommunikationschef i Apollo Glenn Bisgaard.



Thomas Cook i Danmark, der står bag Spies og Tjæreborg, kan ikke sige noget før selskabets regnskab senere i ugen. Men i en handelsopdatering fra september fortæller selskabet, at den nordeuropæiske forretning har oplevet prispres.



Thomas Cook og Apollo er sammen med tyske TUI de største rejseselskaber i Danmark, og samlet sendte de sidste sæson mere end 600.000 danskere på ferie. Og hos TUI nikker man genkendende til udviklingen.



- Det er naturligvis sådan, at når vi har en sommer, som den vi har set, så kan det ses på salget. Vi har et stort og solidt selskab bag os, så vi kan tilpasse os udsving, siger pressechef i TUI Danmark Mikkel Hansen.



Den varme sommer har samtidigt givet følgevirkninger ind i efteråret, fortæller Apollo.



- I de måneder, der ligger efter sommerferien, kunne vi også mærke, at folk havde fået mættet deres solbehov, siger Glenn Bisgaard fra Apollo.



For Apollos vedkommende går salget af ferier til sommersæsonen 2019 dog ganske fint, så krisen er ikke fortsat.



Umiddelbart har sommeren dog ikke budt på en krise for de store rejseselskaber på linje med, hvad der er set i landbruget.



Mens terror for et par år siden spillede branchen et puds, har de sidste par våde og triste somre hjulpet.



- Det er klart, at vi nok ikke skulle have sådan tre somre her i træk, før livremmen begynde at løbe tør for huller.



- Men vi har heldigvis haft to fantastisk gode år i branchen, så der måtte også komme et magert år, siger Glenn Bisgaard.



/ritzau/