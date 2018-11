MHI Vestas ansætter 50 medabrejdere på Lindø-fabrik

MHI Vestas, der er et joint venture mellem Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries (MHI), der hver ejer 50 pct., ansætter 50 medarbejdere på selskabets nacelle-fabrik på det gamle Lindø-værft.



Det oplyser selskabet i den pressemeddelelse.



Udvidelsen af medarbejderstaben omfatter både ingeniører og produktionsarbejdere og følges op af effektivitetsforanstaltninger på fabrikken.



- Ud over rekruttering af 50 nye medarbejdere gennemfører vi nye testsystemer på fabrikken, der er designet til at øge produktionshastigheden og forbedre kvaliteten af den samlede nacelle-produktion (møllehatten). Med den nye produktionsfase bliver vi mere effektive, samtidig med at vi imødekommer efterspørgslen, siger fabrikschef Claus Ungstrup.



MHI Vestas fordobler produktionsarealet på Lindø til det dobbelte, så der nu er 10.000 kvm. fabriksplads og 27.000 kvm. lagerplads for færdige naceller.



/ritzau/FINANS