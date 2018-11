Skandaleramt bilboss afsættes som bestyrelsesformand i Mitsubishi

I sidste uge blev han pillet af bestyrelsestronen i Nissan, og nu er Carlos Ghosn blevet afsat som bestyrelsesformand i Mitsubishi.Det skriver flere medier, bl.a. CNN og AFP og Mitsubishi bekræfter i en meddelelse Reaktionerne kommer i kølvandet på anklager om skattesvindel i den tocifrede millionklasse, mere præcist at Ghosn skal have underdrevet sin egen løn fra Nissan i perioden 2011-2015 med henblik på skatteunddragelse i Japan, samt misbrug af Nissans aktiver til bl.a. køb af og renovering af dyre ejendomme i flere lande.Ghosn sidder ifølge AFP fængslet i Tokyo og venter på at blive afhørt.Ifølge mediet har Mitsubishis adm. direktør Osamu Masuko sagt til journalister, at det var "hjerteskærende" at foreslå, at Carlos Ghosn skulle afsættes, men det var en enig bestyrelse, der traf beslutningen.Udover posterne som adm. direktør og bestyrelsesformand i Nissan og bestyrelsesformand i Mitsubishi, har Carlos Ghosn også siddet som adm. direktør og bestyrelsesformand i Renault. I sidste uge udnævnte Renault en midlertidig topchef, der får de samme beføjelser, som Ghosn, men selskabet har endnu ikke fjernet Ghosn helt fra sine poster.Den franske stat ejer 15 pct. af Renault og ifølge CNN sagde den franske økonomiminister Bruno Le Maire søndag, at Nissan endnu ikke har delt detaljer om sagen med Renault eller den franske regering.Det store spørgsmål nu er så, om Carlos Ghosn kan blive siddende i Renault. Ifølge CNN vil de tre bilproducenter vurdere sagen, når de skal mødes i Amsterdam torsdag.