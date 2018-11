Indtjeningen dykker i dansk milliard-landbrug

Indtjeningen dykker i det danske mega-landbrug Goodvalley med milliardomsætning på landbrug i Polen, Ukraine og Rusland.



Selskabet Goodvalley, der for nylig udsatte sin børsnotering på grund af svære markedsforhold, har i årets tredje kvartal lavet en driftsindtjening (ebitda) på bare 35 mio. kr. mod 115 mio. kr. i det tilsvarende kvartal i fjor.



Omsætningen faldt i det netop overståede kvartal fra 446 mio. kr. til 377 mio. kr. og i årets første ni måneder fra over 1,2 mia. kr. til 1,1 mia. kr.



"Vi har set svær modvind på tværs af vores forretningsområder og måtte i løbet af kvartalet nedjustere vores forventninger. Men på trods af generel mangel på profitabilitet i vores sektor - især i EU - venter vi fortsat at generere en stærk indtjening," siger adm. direktør og medejer Tom Axelgaard, Goodvalley.



Landbrugsselskabet, som især laver svin, venter på helårsbasis at nå en omsætning på 1,4-1,55 mia. kr. og en indtjening (ebitda) på 220-250 mio. kr.



Det er især lave priser på grise på grund af overforsyning af markedet og udfordrende vejrforhold - lig med sommerens tørke - som er årsagen til nedgangen.



Goodvalley har fornylig solgt en russisk svinefarm, der blev ramt af svinepest.