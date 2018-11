Hjertelæger anbefaler Novos Victoza og konkurrenters diabetespille

Novo Nordisks Victoza og diabetespillen Jardiance, der markedsføres af konkurrenterne Eli Lilly og Boehringer Ingelheim, har fået et rygstød fra foreningen af amerikanske hjertelæger, American College of Cardiology.



Foreningen er for første gang nogensinde kommet med anbefalinger i forhold til at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom i voksne type 2-diabetikere, der lider af hjerte-sygdom, og her anbefales Victoza inden for lægemiddelklassen GLP-1, mens Lillys og Boehringers diabetespille Jardiance er den foretrukne behandling inden for lægemiddelklassen SGLT-2-hæmmere.



Det fremgår af dokumenter på foreningens hjemmeside.



Type 2-diabetikere har generelt en forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom, og både Victoza og Jardance har vist sig at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom.



Jardiance har i hjerte-kar-studiet, Empa-Reg, vist sig at reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser som dødsfald, slagtilfælde og blodpropper med 14 pct. sammenlignet med standardbehandling af type 2-diabetes.



I studiet reducerede Jardiance risikoen for hjerte-kar-død med 38 pct. sammenlignet med standardbehandling.



Victoza har i hjerte-kar-studiet, Leader, vist sig at reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser med 13 pct. og risikoen for hjerte-kar-død med 22 pct.



/ritzau/FINANS