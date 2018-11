Coloplast forventer at betale over 5 mia kr i erstatning i sag om medicinsk udstyr

Coloplast har sat 5,25 mia. kr. af til at betale forlig og erstatninger i en række sager, hvor kvinder har oplevet store problemer med et selskabets underlivsnet.Ifølge DR har Coloplast ikke villet oplyse til mediet, hvor mange sager selskabet har i USA, men ifølge interne papirer fra Coloplast, som DR er i besiddelse af, er der tale om 7000 sager.Størstedelen af milliardbeløbet er allerede brugt på at betale forlig med tusindvis af amerikanske kvinder, skriver DR.Ifølge DR fremgår det på den amerikanske sundhedsmyndighed FDA's hjemmeside, at hverken Novasilk eller Supris, som er underlivsnettene, er klinisk testet på kvinder, før de kom på markedet. Alligevel er de blevet godkendt, fordi de ligner tidligere produkter tilstrækkelig meget. Men tjekker man de tidligere produkter, ser man, at de heller ikke er testet på patienter på forhånd, skriver DR.Den måde at få godkendt underlivsnet på er farlig for de kvinder, der får nettene, mener Gunnar Lose, professor i gynækologi ved Herlev Hospital."Det er som at sende nogle patienter ind i et minefelt. Der er nogle få procent, der træder på en mine og får ødelagt deres livskvalitet," siger han til DR.I en mail til DR Dokumentar afviser Coloplast, at de 5,25 mia. kr. i erstatning er en indrømmelse af skyld og kalder forligene den "mest omkostningseffektive løsning" i forhold til at føre retssager.Coloplast-topchef Lars Rasmussen oplyser ikke i mailen til DR, hvorfor selskabets underlivsnet ikke er testet på kvinder på forhånd og siger, at "vores produkter lever op til samtlige krav og regler".1. november meddelte Lars Rasmussen sin afgang som adm. direktør i Coloplast. Han skal i stedet overtage posten som selskabets bestyrelsesformand efter Michael Pram Rasmussen, der har valgt ikke at genopstille som formand.