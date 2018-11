Mærsk/Seaintel: Vigtig fragtrute falder i kadence

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Mærsk og de andre store containerrederier vil fortsat skulle kæmpe for at få fyldt deres skibe på den vigtige handelsrute mellem Asien og Europa.



Det skriver konsulenthuset Seaintel, der har opdateret sine prognoser for efterspørgslen på containerfragt på den vestgående rute i de kommende år. Ruten er særligt vigtigt, fordi det er den eneste, hvor havnene kan håndtere de største containerskibe med kapacitet på 18.000 tyvefodscontainere (TEU) eller mere.



Seaintels nye prognose lyder på en årlig vækst i efterspørgslen på ruten på 1 til 4 pct. i årene 2019 til 2023. Det er en nedjustering fra en tidligere spådom på 3 til 5 pct.



"Hvis vi rammer den lave ende af det spænd, vil rederierne få svært ved at balancere udbuddet på Asien-Europa i de kommende år," lyder det fra Seaintel.



Konsulenthusets nye prognose er baseret på en gennemgang af de seneste mange års væksttal og sammenhængen mellem import- og BNP-vækst i Europa. Over de seneste år har trafikvæksten ikke kunnet følge med de andre økonomiske indikatorer, og i 2015-2018 har den kun været på 1,2 pct. årligt.



Der er dog også ros til rederierne, der ifølge Seaintel har udvist sjælden tilbageholdenhed med at bestille nye, store skibe trods faldende priser hos værfterne.



"Den beslutsomhed er en af nøglefaktorerne i vores prognose om en bedring i markedet i 2020-2021," skriver konsulenthuset i sit ugebrev.



/ritzau/FINANS