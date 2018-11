Mandag meddelte ATP, at direktør Christian Hyldahl har opsagt sin stilling.



Mandag aften har man så fundet en midlertidig afløser. ATP skriver i en pressemeddelelse, at Bo Foged er udnævnt til konstitueret direktør.



Han har indtil nu siddet i stillingen som koncernfinansdirektør i pensionsfonden.



Hyldahls opsigelse kommer i kølvandet på afsløringer af en række tvivlsomme aktiehandler, som blev foretaget i Schweiz, mens Hyldahl var chef for Nordea Markets tilbage i 00'erne.



På trods af de tvivlsomme aktiehandler har Christian Hyldahl tidligere givet udtryk for, at transaktionerne i Schweiz var helt efter bogen.



Han har dog også sagt, at han er blevet klogere efterfølgende, og at han ikke ville gøre de samme ting i dag.



I ATP's pressemeddelelse står der yderligere, at Hyldahl opsagde sin stilling lørdag. Pensionsfonden har dermed ventet to dage med offentliggørelsen af opsigelsen.



/ritzau/