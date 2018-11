Handlen med aktier i den amerikanske bilproducent General Motors var kortvarigt suspenderet mandag eftermiddag dansk tid - under en time efter handelsstarten på Wall Street.



Handelspausen skete, fordi General Motors har været undervejs med en større spareplan efter massive medierygter om det samme.



Klokken 16.30 dansk tid er planen præsenteret, og den betyder, at selskabet vil lukke aktiviteterne på fem fabrikker i Oshawa, Ontario i Canada, i Detroit, i Warren, Ohio, i White Marsh, Maryland, og i Warren, Michigan.



Nedlukningen af aktiviteterne vil ske i 2019 og kommer som følge af en generel nedgang i bilvolumenerne på verdensplan og en ændring af forbrugeradfærden i USA, skriver General Motors.



Ud over nedlukningerne i Nordamerika og en tidligere annonceret fabrikslukning i Korea vil General Motors også lukke ned for to yderligere fabrikker uden for USA mod slutningen af næste år, skriver selskabet, der dog ikke fortæller, hvilke fabrikker, der er tale om.



Selskabet regner med, at tiltagene vil forbedre kapacitetsudnyttelsen markant, og for yderligere at skrue på omkostningerne ved produktion kigger General Motors også på konkurrencedygtigheden af lønningerne i selskabet, fremgår det.



Der skal også skæres stort i antallet af medarbejdere. 15 pct. af lønningslisten skal således skæres fra, fortæller General Motors. Blandt andet skæres 25 pct. af alle ledere fra for at strømline beslutningsprocesserne i selskabet.



Omkostningerne ved restruktureringerne skal finansieres gennem en ny kreditfacilitet. General Motors venter omkostninger på 3,0-3,8 mia. dollar før skat. Størstedelen af omkostningerne indregnes i regnskaberne for fjerde kvartal og første kvartal næste år, oplyser selskabet.



Programmet skal give årlige besparelser på omtrent 6 mia. dollar fra udgangen af 2020, lyder det fra General Motors.



General Motors-aktien steg allerede inden børspausen, og efter at handlen igen er givet fri, lægger den endnu mere til de grønne takter. Bilaktien løftes med 4,7 pct. til 37,61 dollar.



/ritzau/FINANS