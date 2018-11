JP/Politikens Hus køber hele internetboghandel - værdisættes til 190 mio kr

Opdateret kl. 11.23 - JP/Politikens Hus køber nu hele internetboghandlen Saxo.com i en handel, der værdisætter Saxo.com til ca. 190 mio. kr.



Det skriver JP/Politikens Hus i en meddelelse.



Siden 2009 har JP/Politikens Hus været medejer af Saxo.com og ejede i forvejen 30 pct. Men nu sælger adm. direktør og stifter af Saxo.com, Jørgen Balle Olesen, sine 63 pct. af selskabet, ligesom medejer Kim Holmgaard også afhænder sin andel på 7 pct.



"I JP/Politikens Hus lever og ånder vi for at udgive indhold, der kan oplyse og underholde. Netop det er Saxo.com indbegrebet af. Vi glæder os til at videreudvikle Saxos stærke position også inden for nye, digitale områder. Det er f.eks. spændende at se den kraftige vækst, vi i øjeblikket oplever i streamingtjenesten Saxo Premium, hvor lydbøger driver forbruget af litteratur," siger Dorthe Bjerregaard-Knudsen, der udover at være koncerndirektør i JP/Politikens Hus bliver bestyrelsesformand for Saxo.com.



Før handlen endeligt kan gennemføres, skal konkurrencemyndighederne sige ja. JP/Politikens Hus' adm. direktør, Stig Kirk Ørskov, understreger i meddelelsen, at Saxo.com vil blive videreført som en selvstændig virksomhed klart adskilt fra koncernens øvrige aktiviteter på bogområdet.



"Med købet af Saxo.com vil den samlede digitale omsætning i JP/Politikens Hus snart runde en milliard kroner. Vi får samtidig endnu bedre muligheder for at udvikle og udbygge vores position som den førende leverandør af oplysning til borgerne," udtaler han i meddelelsen.



Saxo.com er en af landets største onlineboghandler, som ifølge meddelelsen har 500.000 aktive kunder, 50 ansatte og en omsætning på over 300 mio. kr.



Jørgen Balle Olesen siger dog ikke farvel til Saxo.com med det samme, men fortsætter i en overgangsperiode som adm. direktør for boghandlen.



"Jeg overdrager nøglerne til JP/Politikens Hus med en blanding af stolthed og vemod. Heldigvis er JP/Politikens Hus den helt rigtige til at drive Saxo.com til det næste niveau. Huset har været medejer af Saxo.com i snart 10 år, og vi har fælles værdier omkring vigtigheden af kvalitetsindhold. Handlen sikrer samtidig lokal forankring af en stærk afsætningskanal for alle danske forlag," udtaler han i meddelelsen.



På sigt skal han fokusere endnu mere på den latinamerikanske forretning, som han overtager som en del af aftalen.



"Vi er allerede godt i gang i Latinamerika. Nogle af pengene fra handlen skal gå til at udvikle og udbrede litteratur og læring til mange millioner mennesker, forhåbentligt også senere i Asien og Afrika," udtaler Jørgen Balle Olesen.



I april købte JP/Politikens Hus 19,9 pct. af den danske datavirksomhed Lasso, der bearbejder offentlige data til specifikke brancher, for lige over 12 mio. kr.



I januar købte JP/Politikens Hus 49,9 pct. af aktierne i Børsen, der dækker over Dagbladet Børsen A/S og Børsen Associated Media A/S for 400 mio. kr.



Oprindeligt ville JP/Politikens Hus købe hele Børsen af Bonnier-koncernen for 800 mio. kr., men konkurrencemyndighederne ville ikke godkende den oprindelige handel pga. JP/Politikens Hus' dominerende position på avismarkedet.