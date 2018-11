Norden er blevet en klart større sælger end køber af virksomheder. Siden 2016 har udenlandske opkøb af nordiske virksomheder været 77 pct. højere end nordiske overtagelser udenfor regionen.



Det skriver Dagens Industri.



I Sverige er kinesiske investeringer, ifølge advokatfirmaet Mannherimer Swartling, tredoblet over de seneste år, og man har generelt oplevet en række bemærkelsesværdige opkøb af svenske virksomheder fra udenlandske aktører. Den japanske stålgigant Nippon Steels opkøb af det svenske stålselskab Ovako i marts er et eksempel herpå.



Den amerikanske storbank Citi mener, at der er tale om en klar tendens.



"Der har været en meget klar tendens til, at nordiske virksomheder opkøbes i stedet for at købe selv. Sverige og Norden er helt åbne, mens vi ser klare protektionistiske strømninger i blandt andet Kina, USA og Frankrig, hvor nye regler giver myndigheder ret til at teste virksomhedsopkøb ud fra en nationalstrategisk interesse," siger Lars Ingemarsson, der er chef for Citi's nordiske investeringsbank, til Dagens Industri.



Når det kommer til større transaktioner i udlandet, foregår de svenske virksomhedsopkøb primært intranordisk, skriver avisen.



