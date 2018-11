GM planlægger at lukke canadisk fabrik med 2200 ansatte

En canadisk bilfabrik, som General Motors har haft i 65 år, kan komme med i den sparerunde, som bilproducenten har gang i.



Mandag vil GM meddele, at den vil stoppe produktionen på fabrikken i Oshawa i Ontario, oplyser personer med kendskab til sagen til Bloomberg News.



Uniform, der er fagforeningen for de ansatte, kan fortælle, at der ikke er ordrer i produktionsbøgerne, der rækker ud over næste år.



"Vi er blevet informeret om, som det ser ud nu, så er der ikke nogen produktion i Oshawa efter december 2019," oplyser Uniform i en pressemeddelelse.



Den canadiske fabrik har 2200 ansatte og er en af de største bilfabrikker i Canada.



David Paterson, der er talsmand for GM i Canada, har ikke ønsket at kommentere sagen.



Ifølge GM's hjemmeside er der to produktionslinjer på fabrikken - en hvor der bliver produceret Chevrolet Impala og Cadillac XTS, og en hvor modellerne Chevrolet Silverado og GMC Sierra pickups bliver fremstillet. Den amerikanske bilproducent har også fabrikker i Ingersoll og St. Catharines - begge ligeledes i Ontario.



Den fabrik, der nu meldes lukningstruet, havde 23.000 ansatte i 1983. Siden storhedstiden er produktionen i høj grad blevet flyttet til lavomkostningsområder som blandt andet Mexico, skriver Bloomberg News.



