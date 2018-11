Anders Holch Povlsens imperium øger bundlinjen med 659 mio. kr. - på bare et år

Relateret indhold Artikler

En af Danmarks mest velbeslåede personer, ejeren af modekoncernen Bestseller, Anders Holch Povlsen, har på bare ét år øget resultatet efter skat i sit investeringsselskab Heartland A/S med imponerende 659 mio. kr.



Det bringer bundlinjen op over 2,5 mia. kr. Efter skat. Det er en fremgang på 37 pct. i forhold til åreti forvejen.



Den samlede omsætning i Heartland er steget med 12 pct. til 29,1 mia. kr., og resultatet før skat endte på 3,3 mia. kr.



Det fremgår af det netop offentliggjorte 2017/18-regnskab fra Heartland, hvis klart største aktivitet er den omfattende Bestseller-koncern, som op til weekenden præsenterede et årsresultat på 2,9 mia. kr. før skat efter en omsætning på 24,2 mia. kr.



Ved siden af Bestseller indgår et væld af selskaber i Heartland. Det drejer sig eksempelvis om Holch Povlsens majoritetsaktiepost i den fremadstormende butikskæde Normal, aktierne i netsupermarkedet Nemlig.com, i hvidevareforhandleren Whiteaway og investeringerne i nethandelsvirksomhederne Asos, Zalando, About You og M and M.



Desuden rummer Heartland andele af en række mindre virksomheder som lærebogsportalen for studerende Lix Technologies, softwarevirksomheden Plandisc, som laver planlægningsværktøj til virksomheder, smykkevirksomheden Julie Sandlau plus omfattende investeringer i godser og jord i Skotland og andre steder.



Heartland har en af Anders Holchs mest betroede medarbejdere, Lise Kaae, der er tidligere koncernøkonomidirektør i Bestseller og meget andet, som direktør. I bestyrelsen sidder foruden ejeren selv og hans hustru, Anne Storm Holch Povlsen, hans mor, Merete Bech Povlsen, og hans far, Troels Holch Povlsen, der bor i London.