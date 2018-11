Planlægger du ejerskifte? Her er de vigtigste råd til at komme godt i mål

Danske virksomheder styrer mod et rekordstort antal ejerskifter, og hos ejerledede virksomheder er der ca. 23.000 ejerskifter på vej ifølge Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS.I PwC's ejerlederanalyse fra 2018 svarer hele 40 pct. af danske ejerledere, at de forventer et ejerskifte de næste fem år, og 26 pct. har allerede foretaget et delvist ejerskifte inden for de seneste tre år.Meget er på spil, når de danske virksomheder skal overdrages. Et succesfuldt ejerskifte kan føre til vækst og fornyelse, men er ejerskiftet dårligt planlagt, kan ejerne og selskabet lide store tab, og virksomheden kan i værste fald risikere at lukke ned. Alligevel har kun én ud af fem ejerledede virksomheder nedskrevet planer for ejerskifte ifølge Center for Ejerledede Virksomheder. Især hos de mindre virksomheder ligger exitplanen ofte ikke klar, og flere forventer ligefrem, at virksomheden kommer til at lukke."Der er rigtig mange ting, der skal afklares før et ejerskifte, og der ved vi bare erfaringsmæssigt, at det kræver, at du går i gang flere år før, og sådan tænker man ikke altid," siger Ane Buch, adm. direktør i brancheorganisationen SMV Danmark.Det er derfor afgørende, at man i god tid sætter sig ind i, hvad der skal til for at sikre et succesfuldt ejerskifte."Ved at komme i gang med at planlægge ejerskiftet kan du forberede eventuelle arvinger, skabe tryghed hos nøglemedarbejderne og derigennem sikre, at også dine kunder og leverandører er trygge ved virksomhedens fremtidsplaner," siger Dorte Gram Nybroe, chef for SMV og iværksætteri i Dansk Industri.Børsen giver her en fyldig guide til at lykkes med ejerskiftet. Guiden er udarbejdet på baggrund af input fra en række førende konsulent- og revisionshuse, bl.a. PwC, Deloitte og BDO samt brancheorganisationer, bl.a. Dansk Industri og SMV Danmark.Vi giver her tre generelle råd til ejerskifte og deler tre ting, der er værdifulde at vide, når du overdrage ejerskabet af din virksomhed.Du kan bl.a. læse om, hvilke grundlæggende spørgsmål, du skal have afklaret før et ejerskifte, hvordan du får dokumenteret din virksomhed samt hvilke muligheder der er for at søge lån hos Vækstfonden.Ejerskifte inden for familien bliver brugt i både i mindre selskaber og store koncerner til at føre virksomhedens værdier og kultur videre, men ofte følger der store udfordringer med ved et familieejerskifte.Samtidig findes der en række skatte- og afgiftsmæssige faktorer, som det er afgørende at kende for at undgå at udhule virksomhedens værdier ifm. et ejerskifte.Her får du et overblik over de største fordele, udfordringer, råd og løsningsforslag, når du skal overdrage virksomheden inden for familien.Er dine børn ikke egnede til at overtage din virksomhed, kan det være oplagt at overdrage ejerskabet til en eller flere nøglemedarbejdere. Ofte vil du dog støde ind i den helt store udfordring: finansiering. Kan medarbejderen finde pengene til at købe virksomhedens aktier?Artiklen herunder giver et overblik over de største fordele og udfordringer ved at overdrage virksomheden til en medarbejder samt råd og konkrete forslag til, hvordan du kan skrue ejerskiftet sammen.Dit ejerskifte kan blive anledningen til at få helt nyt blod ind i toppen af virksomheden ved at få en ekstern ejerleder ind som din afløser. Men først er der en række centrale spørgsmål, du bør tage stilling til: Skal der f.eks. være overgangsperiode, hvor I arbejder side om side? Skal du fortsætte i bestyrelsen efter et ejerskifte? Og bør du overdrage virksomheden 100 pct. eller delvist?Vi har her oplistet fordele og udfordringer ved at overdrage virksomheden til en ekstern ejerleder og udpeget en række konkrete råd.En god pris og store udviklingsmuligheder er nogle af topargumenterne for at sælge din virksomhed til en kapitalfond. Men der er høje krav at leve op til som kapitalfondsejet selskab, og du skal være klar til at slippe kontrollen.Du får her et overblik over centrale fordele og udfordringer ved at sælge til en kapitalfond samt råd til, hvordan du forbereder dig selv og din virksomhed på et eventuelt opkøb.