Mærsks franske konkurrent CMA CGM kom gennem sit tredje kvartal med toplinjevækst, mens driftsindtjeningen bakkede på grund af stigende udgifter til brændstof.



Omsætningen voksede fra 5,70 mia. dollar i tredje kvartal 2017 til til 6,06 mia. dollar i samme periode, eller med 6,3 pct., men trods fremgangen faldt driftsindtjeningen, målt på EBIT, med 57,5 pct. fra 568 mio. dollar til 241 mio. dollar, fremgår det af kvartalsopdateringen fra CMA CGM.



Udviklingen på toppen og på driften medførte en lidet flatterende reduktion i kerne-driftsmarginen fra 10,4 pct. i tredje kvartal sidste år til 4,0 pct. i år. En tilbagegang på 6,4 pct.point.



Det franske rederi giver de stigende brændstofpriser skylden og glæder sig i stedet for over en underliggende fremgang.



"I sammenhæng med skarpt stigende brændstofpriser registrerede CMA CMG's kerne EBIT-margin en betydelig vækst sammenlignet med andet kvartal 2018 til 4,0 pct.," udtaler bestyrelsesformand Rodolphe Saadé i regnskabet.



I andet kvartal 2018 var EBIT-marginen på 1,2 pct.



"I et marked, som vokser med 2,5 til 3,0 pct., vidner væksten i de volumener, som CMA CGM fragtede, om vores kommercielle drive og kvaliteten i den service, vi tilbyder vore kunder," fortsætter formandens citat.



Væksten i volumen var i tredje kvartal på årsbasis på 5,5 pct. Indtjeningen per 20 fods-container voksede med 0,8 pct. på årsbasis og med 4,9 pct. i forhold til andet kvartal.



Enhedsomkostningerne steg dog samtidig med 7,7 pct. eller 77 dollar per teu på årsbasis - hovedsageligt på grund af brændstofpriserne, som tegnede sig for 55 dollar per teu. Ifølge CMA CGM blev denne stigning kun delvist modvirket af indførte brændstoftillæg.



Nettoresultatet faldt fra 323,3 mio. dollar til 103,1 mio. dollar i perioden, hvilket svarer til en reduktion med mere end to tredjedele.



På årsbasis voksede CMA CGM's flåde med 27 skibe til i alt 506 styk, og kapaciteten målt i 20 fods-containere (teu) steg med 7,5 pct. til 2,69 mio. teu.



/ritzau/FINANS