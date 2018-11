Novo Nordisks offentliggjorde fredag data fra fase 3- studiet Pioneer 6 med oral Semaglutid, en diabetespille, og det viste en overbevisende reduktion i hjerte-kar-dødeligheden hos type-2 diabetikere.



Aktien i Novo Nordisk løftede sig på nyheden, der blev sendt ud knap en time før markedets lukning. Novo Nordisk endte fredagen med en stigning på 3,7 pct. til 297 kr., men den var i forvejen cirka 1,8 pct. i plus.



Novo Nordisks aktie er samlet set dog faldet med 11 pct. i 2018, og det er til trods for, at medicinalkoncernen gennem året har offentliggjort nu ti positive studier med oral Semaglutide, der ser ud til at have et flerdobbelt blockbuster-potentiale - altså vil kunne sælge for mere end 1 mia. dollar om året.



"Jeg er lidt forundret over, at Novo Nordisk ikke bliver belønnet mere for det, når selskabet viser så stærke data over et helt år. Oral Semaglutid adresserer et marked på langt over 100 mia. kr., hvor 75 pct. af patienterne målt på volumen benytter sig af tabletter," siger Søren Løntoft Hansen, medicinalanalytiker hos Sydbank.



"Men udviklingen hænger sammen med frygt for prispres på diabetesmidler og især insulin, hvilket vejer tungt i investorernes bevidsthed i øjeblikket."



Sydbank har et estimat om et topsalg for oral Semaglutid på 30 mia. kr. om året, hvilket Søren Løntoft Hansen venter, at Novo Nordisk vil kunne nå om ti års tid, hvis midlet godkendes.



Novo Nordisk forventer at kunne indsende registreringsansøgning for oral Semaglutid til de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA) i første halvår 2019.



Det vil kunne betyde en mulig godkendelse og lancering i 2020, men Novo Nordisk har en såkaldt "priority review voucher", som koncernen kan anvende, hvilket vil betyde, at FDA skal gennemføre behandlingen af ansøgningen på seks måneder.



/ritzau/FINANS