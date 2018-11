Novo-aktien kravler højere efter nye studieresultater

Aktien i Novo Nordisk er steget yderligere fredag, efter at medicinalkoncernen har offentliggjort nye resultater med sin diabetespille, oral Semaglutid.



Det sidste af i alt ti studier i fase 3-programmet Pioneer viste, at pillen reducerer riskoen fro hjerte-kar-død signifikant.



Efter nyheden er Novo-aktien steget yderligere 5,4 kr. til 297,4 kr., efter at aktien i forvejen var steget godt 5 kr. fra torsdagens kurs på 286,50 kr.



Novo venter at være klar til at indsende registreringsansøgning i USA og Europa i løbet af første halvår 2019.



/ritzau/FINANS