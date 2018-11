Novo-studie: Diabetesmiddel i tabletform reducerer hjerte-kar-død i type 2-diabetiker

Novo Nordisks diabetespille, oral Semaglutid, reducerede risikoen for hjerte-kar-død signifikant i et studie i 3183 voksne type 2-diabetikere med høj risiko for hjerte-kar-lidelser.



Det viser det sidste af i alt ti studier i fase 3-programmet Pioneer , der skal sikre den nødvendige dokumentation til at understøtte en markedsføringsgodkendelse til oral Semaglutid. Novo venter at være klar til at indsende registreringsansøgning i USA og Europa i løbet af første halvår 2019.



I hjerte-kar-studiet ved navn Pioneer 6 opnåede gruppen, der fik oral Semaglutid en statistisk signifikant reduktion på 51 pct. for risikoen for hjerte-kar-død sammenlignet med den gruppe af patienter, der fik snydemedicin, også kaldet placebo. Derimod var risikoen for slagtilfælde eller blodpropper nogenlunde lige stor i de to grupper.



Der blev desuden observeret en statistisk signifikant reduktion i den samlede dødelighed af enhver årsag på 49 pct.



Studiets primære mål var at vise, at oral Semaglutid er ligeså ufarligt at bruge i forhold til hjerte-kar-sygdom som placebo, og det mål blev selvsagt også nået.



"Vi er meget tilfredse med, at Pioneer 6 cementerer den kardiovaskulære sikkerhed og samtidig viser, at både hjerte-kar-dødeligheden og den samlede dødelighed falder signifikant efter behandling med oral semaglutid hos mennesker med type 2-diabetes, som har høj risiko for hjerte-kar-sygdom," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk.



/ritzau/FINANS