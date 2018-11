Medarbejdere led under leukæmi og hjernesvulster: Samsung undskylder efter ti års strid

Samsung Electronics undskylder fredag for sygdoms- og dødstilfælde, der har ramt nogle af medarbejderne og udtaler, at virksomheden mislykkedes med at skabe et sikkert arbejdsmiljø i de fabrikker, hvor der udvikles computerchips og skærme.Det skriver det amerikanske erhvervsmedie CNBC Undskyldningen kommer nogle uger efter, at virksomheden og en gruppe, der repræsenterede de sygdomsramte Samsung-medarbejdere, blev enige om en aftale for kompensation, der har været under forhandling i mere end et årti. En af forudsætningerne for aftalen var, at den sydkoreanske teknologigigant skulle undskylde.Derfor var direktør for Samsungs anordnings-division, Kinam Kim, ude at undskylde under en pressekonference. Han fortalte, at virksomheden mislykkedes i at "tage sig ordentligt af helbredsbehandlingerne" på sine fabrikker."Vi tilbyder vores dybeste undskylding til vores medarbejdere som har lidt under sygdomme og til deres familier," sagde Kinan Kim under pressekonferencen i Seoul fredag, ifølge CNBC.Ifølge CNBC har nyhedsbureauet Associated Press reporteret om flere tilfælde i løbet af det seneste årti, hvor medarbejdere, der har arbejdet på nogle af Samsungs fabrikker, har oplevet af blive alvorligt syge med tilfælde af leukæmi og hjernesvulster.Selv om Samsung har indgået en aftale og indrømmer problemer ift. selskabets sikkerhedsstandarder, har virksomheden endnu ikke anerkendt arbejdspladsen og arbejdsmiljøet som den direkte årsag til sygdommene, skriver CNBC.Helbredssagerne begyndte i 2007, hvor en taxachauffør ved navn Hwang Sang-gi nægtede at indgå en aftale med Samsung, efter at hans 23-årige datter døde af leukæmi angiveligt efter at have arbejdet på en Samsung-fabrik."Ingen undskyldning vil være nok, når man tager bedraget og ydmygelsen, vi har oplevet, i betragtning over de seneste 11 år," sagde Hwang Sang-gi til pressekonferencen, ifølge CNBC og fortsatte:"Men jeg tager dagens undskyldning som et løfte fra Samsung Electronics, om at forbedre sikkerheden på deres arbejdspladser."Ifølge aftalen vil Samsung kompensere for forskellige sygdomme til medarbejdere, der har arbejdet på chip og LCD-fabrikkerne siden 1984. Omkring 132.000 dollar går til ramte af leukæmi, skriver CNBC.Desuden vil der også være kompensation til gravide, der har mistet deres børn og ifm. sygdomme, der har ramt nogle af medarbejdernes børn som børnecancer.