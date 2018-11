Tesla sænker priser i Kina grundet handelskrig

Den amerikanske bilproducent Tesla har sænket priserne i Kina for at absorbere virkningen af handelskrigen mellem USA og Kina for forbrugerne på verdens største bilmarked.



Det skriver Financial Times.



Bilfabrikanten har sat priserne ned på Model S og Model X med henholdsvis 12 og 26 pct. i landet. Prisnedsættelsen kommer efter, at de kinesiske myndigheder, som følge af handelskrigen med USA, har pålagt told på 25 pct. på amerikanske varer op til en værdi af 34 mia. dollar.



- Vi absorberer en betydelig mængde af tolden for at gøre vores biler mere tilgængelige for forbrugerne i Kina, siger Tesla ifølge Financial Times.



Hvis Tesla lod forbrugerne betale de nye omkostninger, ville bilproducenten være ringe stillet i forhold til en række andre elbilproducenter i Kina, som er statstøttet.



Prisnedsættelsen kommer desuden, mens bilmarkedet i Kina stagnerer. Det har resulteret i faldende bilsalg fra udenlandske bilfabrikanter på op til 15 pct. siden september. Bilsalget i Kina ventes i år, ifølge Financial Times, at falde for første gang siden 1990. Flere bilproducenter, herunder GM og Chrysler, advarer om effekterne af handelskrigen, skriver avisen.



/ritzau/FINANS