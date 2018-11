Rockwool-aktien dykker 10 pct trods markant stigende salg

Relateret indhold Aktieordbog

Rockwool fortsætter en stærk udvikling med stor vækst i både omsætning og resultat. Trods kraftig vækst sender aktiemarkedet Rockwoolaktien ned med 10 pct., da de seneste nøgletal for tredje kvartal ligger en kende under analytikernes forventninger.



Af det netop offentliggjorte kvartalsregnskab fremgår det, at omsætningen i perioden er steget med 16,1 pct. til 2,0 mia. euro. Ebit for årets tre første kvartaler ligger på 258 mio. euro, og en overskudsgrad på 13,2 pct. (ebit). Ebit-marginen for årets tredje kvartal ligger på 14 pct.



Koncernen præciserer sine forventninger til 2018, hvor der nu ses en omsætningsvækst på 14-15 pct. i lokal valuta mod tidligere 13-15 pct.



Selskabet regner uændret med en overskudsgrad på omkring 13 pct.



Til sammenligning havde Rockwool i 2017 en omsætning på 17,7 mia. kr. - eller 2,4 mia. euro - og en overskudsgrad på 10,8 pct.



Det store vesteuropæiske marked nåede en omsætning på 1,2 mia. euro, og det er et løft på 17,1 pct. i forhold til samme periode sidste år.



Salget på det østeuropæiske marked har nået nye højder med tocifrede vækstrater. Omsætningsvæksten nåede 22,5 pct. i lokale valutaer. Polen og Rusland er de vigtigste drivere på det østeuropæiske marked.



I resten af verden blev der omsat for 419 mio. euro, og væksten ligger på 6,8 pct. Særligt Nordamerika og Kina er stærke drivere på fjernmarkederne.