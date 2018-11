Port of Tanjung Pelepas (PTP), der er delvist ejet af A.P.Møller-Mærsks APM Terminals ligger i benhård konkurrence med havnen i Singapore, der ejes og drives af konkurrenten PSA, og med Port Klang, som servicerer Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.



Chefen for PTP har dog store planer om at se PTP vokse sig til verdens største - løftet af den stigende samhandel mellem asiatiske lande.



Det skriver Finans.



"Verdenshandlen er under forandring. Det er derfor, at det egentlige vækstmarked er intra-Asien. Det er her, spillerne er, og det er her, vi ser fragtmængderne bevæge sig. Landene producerer ikke længere kun varer, men begynder også at forbruge dem," siger Marco Neelsen, administrerende direktør i PTP til Finans.



Han har planer om, at havnen over de næste 30 til 40 år skal udvide til en kapacitet på 52 mio. teu. Til sammenligning venter havnen i 2018 at håndtere fragtmængder svarende til 9 mio. teu.



Det placerer i dag PTP på listen over havne på verdensplan som den 19. største, og Marco Neelsen peger på, at udviklingen allerede har vist vejen, da de største havne i verden for 20 år siden var ar finde i Tyskland og Holland, men nu er ni ud af ti i Asien.



PSA planlægger også at udvide sin kapacitet i Singapore til 65 mio. teu.



/ritzau/FINANS