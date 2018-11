Novo Nordisks diabetespille, oral Semaglutid, har vist effekt i japanere, og slår i den højeste dosisudgave også Novos egen GLP-1-analog, Victoza, målt på vægttab og blodsukkerkontrol.



Det viser Pioneer 9-studiet, der er del af Novos store fase 3-program Pioneer, der skal sikre den nødvendige dokumentation til at understøtte en markedsføringsgodkendelse til oral Semaglutid.



I studiet blev 243 japanere med type 2-diabetes opdelt i fem grupper, der fik enten Novos diabetespille i doserne 3, 7 og 14 milligram eller placebo eller Victoza.



Studiet opfyldte sit primære mål og viste efter 26 ugers behandling statistisk signifikante reduktioner i langtidsblodsukkeret, HbA1C, med oral Semaglutid i alle dosisudgaver målt op mod placebo, som er et andet navn for snydemedicin.



Desuden opnåede gruppen, der fik den højeste dosis på 14 milligram en statistisk signifikant større reduktion i langtidsblodsukkeret sammenlignet med Victoza i en udgave på 0,9 milligram. Victoza kommer også i en højere dosisudgave på 1,8 milligram, som dog ikke er godkendt i Japan.



Efter 52 uger opnåede oral Semaglutid tilsvarende resultater, dog var forbedringen sammenlignet med Victoza ikke længere statistisk signifikant.



Den højeste dosisudgave gav i øvrigt de japanske type 2-diabetikere et vægttab på 2,8 kilogram efter 52 uger mod et vægttab på 1 kilogram med placebo og en vægtstigning på 0,4 kilogram med Victoza. Resultatet er statistisk signifikant i oral Semaglutids favør.



Pioneer 9-studiet er det niende succesrige studie i fase 3-programmet, der tæller i alt ti studier med oral Semaglutid. Tilbage er alene Pioneer 6-studiet, der imødeses med spænding, da det ser på hvilke hjerte-kar-effekter, der er ved brug af midlet.



/ritzau/FINANS