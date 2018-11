Efter flere års forgæves forsøg på at skaffe sig af med et projekt på den portugisiske atlanterhavsø Madeira, tænder Blue Vision torsdag et håb om, at en aftale kan være undervejs. Et betinget tilbud på Blue Visions aktier og tilgodehavender i ejendomsprojektet Portinho S.A. har sendt kursen på Blue Vision-aktien i vejret med 27,4 pct. til 0,33 kr.



Fremgangen kommer, selv om ledelsen tager tydeligt forbehold for, at det kan være, at handelen aldrig bliver til noget.



"For god ordens skyld understreges det, at nærværende meddelelse udelukkende er et udtryk for forventninger og hensigter, og dermed også, at der er en risiko for, at transaktionen beskrevet ovenfor, hverken helt eller delvist materialiserer sig," skriver Blue Vision.



Det betingede bud kommer fra Blue Visions medaktionær i Portinho, Tome Brazao, der har fremsat buddet via selskabet Interpatium, som han leder og er delvist medejer af.



Tome Brazao kontrollerer i forvejen 20,7 pct. af Portinho.



Det betingede bud omfatter en samlet angiven pris på 11 mio. euro for Blue Visions aktier og tilgodehavender i Portinho. Den første betaling vil udgøre 1 mio. euro, og den endelige betaling skal forfalde senest den 31. december 2020. Desuden vil aftalen indeholde en såkaldt "sikkerhedspakke" som følge af betalingsbetingelserne, skriver Blue Vision.



Selskabet understreger dog også, at en endelig aftale ikke behøver at afspejle de forventninger til aftalen, som Blue Vision præsenterer.



Interpatium har nu fået indtil januar 2019 til at forhandle en aftale på plads, men ledelsen i Blue Vision håber, at det vil være muligt at indgå en aftale inden udgangen af i år.



Omtumlet tilværelse



Blue Vision købte sig ind i Portinho-projektet i starten af 2015 og oplyste ved den lejlighed, at det omfattede opførelse af 66.250 kvadratmeter byggeri fordelt på et 5-stjernet hotel med 159 værelser og 148 lejligheder.



Året efter mente Blue Vision ikke længere, at projektet var i tråd med virksomhedens fokus, og satte projektet til salg.



Ligesom projektet har Blue Vision haft en omtumlet tilværelse på børsen. Selskabet investerer i fast ejendom og blev etableret i 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision. Dengang var det et investeringsselskab, der udelukkende investerede i værdipapirer.



I 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision med et nyt strategisk fokus på danske investerings- og udviklingsejendomme.



Som følge af manglende positiv drift afviklede Blue Vision i 2014 sin sidste ejendomsbesiddelse i Danmark. Fokus blev herefter rettet mod at tilføre nye aktiviteter med henblik på at reetablere en positiv udvikling.



Det seneste årsregnskab viser et underskud på 4,1 mio. kr. mod et underskud på 2 mio. kr. i 2016 og et tab på 3,7 mio. kr. i 2015.



Aktien blev tilbage i 2011 handlet omkring 15 kr., men den har siden tabt over 95 pct. af sin værdi.



/ritzau/FINANS