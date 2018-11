Bedragerisigtet Nissan-topchef afsættes af bestyrelsen

Topchefen for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen, Carlos Ghosn, er blevet afsat som direktør. Det skriver Bloomberg News med henvisning til det japanske public service-medie NHK.



Bestyrelsen har torsdag holdt møde om topchefens fremtid, efter at det mandag kom frem, at Ghosn er mistænkt for at have underdrevet sin egen løn fra Nissan i perioden 2011-2015 med henblik på skatteunddragelse i Japan.



Officielt er Ghosn stadig topchef i bilfabrikanten, idet en afstemning blandt aktionærerne er nødvendig for at fjerne ham fuldstændig fra bestyrelsen.



"Det er et kup. Ghosns tid er forbi," siger Tatsuo Yoshida, der er analytiker hos Sawakami Asset Management og tidligere Nissan-ansat, til Bloomberg News.



Nissan har over for mediet ikke ønske at kommentere oplysningerne om chefens afskedigelse.



