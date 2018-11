Airbnb vil indberette sine udlejere til skat fra næste år

I foråret nåede flere partier på Christiansborg til enighed om en ny lov, der skulle gøre det lettere for staten at få sine retmæssige indtægter af deletjenester for udlejning som Airbnb.



Loven bliver førstebehandlet torsdag i Folketinget, og Airbnb fortæller i en pressemeddelelse, at hvis loven bliver gennemført, så vil man begynde at dele sine kunders indkomstdata fra 1. juli 2019.



- Over de seneste måneder har vi lyttet til vores fællesskab af værter og gæster og oplevet deres overvældende opbakning til forslagene, som både er gode nyheder for lokale værter, lokalsamfund og den danske stat.



- Airbnb ønsker at være en god samarbejdspartner, og vi vil gerne bruge vores platform til at hjælpe med at styrke deleøkonomien i Danmark, skriver Hadi Moussa, General Manager Northern Europe, i pressemeddelelsen.



Den kommende lov har støtte fra regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale. Den betyder, at værter på deletjenester, der deler deres data med skat, har et større fradrag, inden der skal betales skat af indtjeningen.



Med aftalen vil værter, der bruger en tjeneste, der deler data med staten, kunne tjene 28.000 kroner om året på udlejning af egen bolig mod 11.000 kroner for tjenester, der ikke deler deres data.



Ifølge Airbnb's pressemeddelelse er der omkring 39.000 danskere, der lejer ud via tjenesten. De har ifølge meddelelsen "typisk" en indtægt på 15.000 kroner årligt fordelt på 23 udlejninger.



Airbnb har længe fået kritik for ikke at betale en fair skat. Udlejere har kunnet undlade at indrapportere deres indtægt, og selskabet selv betaler meget lidt i skat i Danmark.



Airbnb har selskabet Airbnb Denmark registreret i Danmark. Det havde en omsætning på 1,3 millioner kroner i 2017 og intet nævneværdigt skattepligtigt overskud.



Det er dog et selskab, der tager sig af marketing, og ikke modtager pengene fra udlejningen, har Airbnb tidligere oplyst.



Ifølge Financial Times omsatte Airbnb globalt for 3,5 milliarder dollar i 2017 og fik et resultat på små 100 millioner dollar.



EU kigger på Airbnb's forretningsmodel for at sikre, at selskabet betaler en fair skat.



Det sker, blandt andet efter at det kom frem, at Airbnb betalte mindre end 100.000 euro i skat i Frankrig i 2017, på trods af at det er selskabets andenstørste marked.



/ritzau/