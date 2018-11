Rettet version kl. 21.25 - Danske Bank har købt yderligere op i Bang & Olufsen og ejer nu 3,05 pct. af aktierne gennem direkte og indirekte besiddelse.



Banken har samtidig over 5 pct. af stemmerne i selskabet.



Af en tidligere version af denne nyhed fremgik det dog, at Danske Bank ejede over 5 pct. af aktierne og dermed var storaktionær i Bang & Olufsen, men dette er ikke korrekt.