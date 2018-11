Københavns Lufthavne har indgået en ny næsten fem år lang takstaftale med de flyselskaber, der står for størstedelen af lufthavnenes trafik.



Aftalen, der gælder fra den 1. april 2019 og frem til den 31. december 2023, indebærer i første omgang en takstnedsættelse.



"Priserne vil initialt være cirka 5 pct. lavere i 2019 i forhold til 2018, for derefter at stige marginalt hen over perioden. Takstreduktionen kommer i tillæg til den allerede implementerede 10 pct. reduktion, som blev indført den 1. april 2018," skriver Københavns Lufthavne.



Den nye aftale får ingen betydning for Københavns Lufthavnes forventninger til indeværende regnskabsår.



Aftalen vil blive forelagt for de flyselskaber, der endnu ikke er del af aftalen, og skal dernæst godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.



Administrerende direktør Thomas Woldbye siger, at takstaftalen skaber stabile rammer for selskabets økonomi og sikrer, at der kan fastholdes et højt investerings- og udbygningsniveau.