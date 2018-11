Stor iphone-leverandør ser svært 2019

Apples underleverandør Foxconn Technology, der samler iphones, planlægger besparelser på omkring 20 mia. kinesiske yuan, eller omkring 19 mia. kr., i 2019, skriver Bloomberg News.



Nyhedsbureauet har fået adgang til et internt notat, der viser, at Foxconn forudser "et meget svært og konkurrencepræget år".



Den del af virksomheden, der beskæftiger sig med iphones, skal reducere udgifterne med omkring 6 mia. yuan.



Oplysningerne om nedskæringerne hos Foxconn kommer, efter at hele fire af Apples underleverandører sænkede forventningerne i sidste uge blandt andet med henvisning til vigende efterspørgsel.



På børsen har Apple-aktien også været i modvind igennem et stykke tid. Tirsdag lukkede aktien 4,8 pct. lavere i 176,98 dollar - det laveste niveau siden maj.



I onsdagens amerikanske formarked ligger Apple-aktien til at falde yderligere 0,4 pct.



/ritzau/FINANS