Mærsk-selskab mister finansdirektør

Maersk Supply Service, som er en del af A.P. Møller-Mærsk, må se sig om efter en ny finansdirektør som afløser for Michael Krabbe, som efter årsskiftet skifter til en tilsvarende stilling hos bunkerselskabet Bunker Holding.



Det skriver Energiwatch.



Dermed bliver det et relativt kort ophold hos Maersk Supply Service for Michael Krabb, som i december sidste år tiltrådte efter tidligere at have været ansat hos olieteknologiselskabet Welltec og endnu tidligere TDC.



Maersk Supply Service leverer tjenesteydelser til offshoreindustrien, men er en af de forretningsenheder, som A.P. Møller-Mærsk vil skille sig af med for at fokusere på transport og logistik.



/ritzau/FINANS