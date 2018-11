Lundbeck-partner får grønt lys fra EU til opkøb af Shire

Den japanske medicinalvirksomhed og Lundbeck-partner Takeda Pharmaceuticals har tirsdag fået grønt lys fra EU i forbindelse med opkøbet af den britiske medicinalvirksomhed Shire for 62 mia. dollar.



Det skriver The Japan Times.



Godkendelsen fra EU var den sidste af sin slags fra konkurrencemyndighederne, inden selskabets aktionærer skal stemme.



EU-Kommissionen, der har været den største udfordring for medicinalvirksomheden ved opkøbet, godkendte tirsdag opkøbet, mod at Takeda frasælger Shires middel mod irritabel tyktarm (IBD), der er en konkurrent til Takedas eget middel mod sygdommen, Entyvio.



- Det er usandsynligt, at Takeda ville videreudvikle Shires nye middel. Det ville være et stort innovationstab i et marked, hvor patienter på nuværende tidspunkt har få behandlingsmuligheder tilgængelige, skrev EU-Kommissionen tirsdag i en meddelelse ifølge The Japan Times.



Godkendelsen af opkøbet baner vej for Takeda Pharmaceuticals største handel nogensinde og er samtidig det største oversøiske opkøb i et japansk selskab. Takeda er med opkøbet blandt de ti største medicinalvirksomheder i verden baseret på omsætning.



Den 5. december skal selskabets aktionærer afgøre opkøbets skæbne ved en afstemning, og selv om en minoritet af aktionærerne er imod, venter analytikere ifølge The Japan Times ikke, at det vil have påvirke udfaldet.



ritzau/FINANS