Boeing aflyser konference om flystyrtsystemer med selskabets kunder

Flyproducenten Boeing aflyste tirsdag en telekonference med flyselskabets kunder, hvor flystyrt-systemerne for producentens nye flyvemaskine skulle diskuteres, alt imens investorer nervøst afventer konsekvenserne af sidste måneds flystyrt i Indonesien.



Det skriver Financial Times.



Flystyrtet i Indonesien skete 29. oktober med Boeings nye fly, 737 Max, hvor alle 189 personer ombord omkom, da flyet styrtede ned i Javahavet. Flyets styresystemer er derfor blevet et hovedpunkt for efterforskere, der forsøger at finde årsagen til styrtet.



Boeing har allerede været i dialog med flere flyselskabet siden styrtet, men selskabets investorer afventer stadig de mulige konsekvenser.



Boeing skrev tirsdag i en meddelelse, at selskabet fortsat planlægger møder for at dele information.



Jim Corridore, der er analytiker i CFRA Research, skriver i et notat ifølge Financial Times, at aflysningen er dårlig imagepleje for selskabet på et tidspunkt, hvor der er særlig opmærksomhed på mulige problemer med sensorerne på selskabets fly. Hertil tilføjer analytikeren, at Boeing bør kommunikere mere og bedre - ikke mindre.



Flystyrtet i Indonesien er det første af sin slags i Boeings nye flymodel 737 Max 8.



/ritzau/FINANS