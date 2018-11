Analyse: Maersk Line taber shippingkapacitet mens rivaler vinder ind

Relateret indhold Artikler

Maersk Lines placering som nummer et i rederibranchen er skrumpet ind de seneste 12 måneder, når der ses på selskabets andel af den globale shippingkapacitet.



I en analyse fra Alphaliner fremgår det, at Maersk Lines andel af det samlede marked er faldet med 1,5 pct. det seneste år, efter at det danske rederis markedsandel i december i fjor steg til 19,4 pct. fra 16,6 pct. som følge af overtagelsen af Hamburg Süd.



Ses der på den samlede kapacitet, som Maersk Line og dets søsterselskaber i Mærsk-koncernen har opereret, er den faldet 2,6 pct. til 4,02 mteu - millioner 20-fods containere - fra 4,11 mteu et år tidligere.



Til sammenligning er den globale kapacitet i samme periode steget 6 pct. til 22,69 mteu ifølge Alphaliner.



"Mærsk ventes at fortsætte sin tilbagegang de næste 12 måneder, da dets administrerende direktør, Søren Skou, har bekræftet, at der ikke vil blive arbejdet på yderligere opkøb eller lagt ordrer på nye store skibe i 2019."



"Mærsk kan løbe ind i en ekstra udfordring i december, idet den tvungne tilbagetrækning fra de nuværende partnerskaber mellem Fjernøsten og sydkysten i Sydamerika vil kaste rystelser af sig på den handelsrute," skriver konsulenthuset.



Det er de kinesiske myndigheder, der har forbudt Maersk Line at samarbejde specifikt med CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC og NYK fra ONE-sammenslutningen på handelsruten mellem Fjernøsten og Sydamerika i en periode på fem år. Det hænger sammen med opkøbet af Hamburg Süd sidste år.



Mens Maersk Line, MSC og CMA CGM alle har tabt markedsandele målt på kapaciteten det seneste år, så skriver Alphaliner, at Cosco - inkluderet OOCL - har løftet sin andel af kapaciteten med 0,8 pct., og at Hapag-LLoyd har løftet sin 0,1 pct.



/ritzau/FINANS