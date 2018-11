Hårdt presset aktie vender rundt og ligger i grønt

Nvidia har været dømt ude af flere investorers porteføljer i 2018, men nu begynder noget at lysne for semiconductor-selskabet, der bl.a. leverer løsninger til kryptovaluta-markedet, som i den grad har oplevet en deroute i 2018.



Aktien stiger i dagens handel med 3,6 pct., efter at den er faldet og faldet de seneste mange dage, uger og måneder, år til dato har kursværdien mistet ca. 22 pct.



Stigningen skyldes hedgefonden Citron Research, der har tanket op i Nvidia.



I et tweet skriver Citron Research bl.a. : "Citron køber US$NVDA. Det er første gang I to år, at aktien tilbyder en tiltrækkende risk-reward til investorerne. $NVDA er stadig en spiller inden for AI (kunstig intelligens, red.) og data..."



I tweetet oplyser hedgefonden også, at den forventer at se en kurs på 165 dollar før en kurs på 120, med andre ord, kursretningen går opad på kort sigt.



Hendgefonden har da også haft held med i tirsdagens handel at presse aktien op i kurs knap 150 dollar.